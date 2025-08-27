قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

من الترند إلى تهمة خطيرة.. القصة الكاملة للتحفظ على أموال أوتاكا طليق هدير عبد الرازق

رامي المهدي

في تحول صادم لقصة أحد أشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بعد اتهامه في قضية غسل أموال تقدر بـ 12 مليون جنيه، يُشتبه في كونها حصيلة تجارة غير مشروعة في المواد المخدرة، كما قررت منعه من السفر على خلفية التحقيقات الجارية.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، أمرت جهات التحقيق، التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، وأمرت بمنعه من السفر. 

وقالت وزارة الداخلية، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا، صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة غسل الأموال 

قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته نص على أن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.

هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبد الرازق المواد المخدرة التيك توكر أوتاكا اخبار الحوادث

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

