بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من عواقب السيطرة على غزة
الزم بيتك.. مصطفى بكري يتلقى رسالة تهديد من الإخوان
تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة
1.25 مليار دولار لإسقاط مصر.. مصطفى بكري يفضح تمويل جماعة الإخوان
ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة.. هل فاتتك بأذان المغرب؟.. لديك فرصتان
كنت قاصد خدش الحياء عشان الفلوس.. اعتراف صادم من طليق هدير عبد الرازق
مصطفى بكري لـ نتنياهو: لن تسمح بالتهجير.. وفكر في كلام اللواء خالد مجاور
حوادث

كنت قاصد خدش الحياء عشان الفلوس.. اعتراف صادم من طليق هدير عبد الرازق

محمد أوتاكا والبلوجر هدير عبدالرازق
محمد أوتاكا والبلوجر هدير عبدالرازق
رامي المهدي

«كنت عايز أعمل مشاهدات وأكسب فلوس»، بهذه الكلمات بدأ البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، اعترافاته الصادمة بعد سقوطه في قبضة الأجهزة الأمنية بالشروق.

البلوجر محمد أوتاكا، لم ينكر الإتهامات الموجهة ضده أمام فريق النيابة العامة، بل أقر بكل جرأة أنه تعمد نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل بهدف زيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية.

التحقيقات التي استغرقت ساعات مع المتهم محمد أوكا كشفت عن الوجه الآخر لعالم "الترند" المزيف، الذي قاده في النهاية إلى تهم خطيرة شملت نشر الفجور وحيازة مخدرات بقصد الإتجار.

وقررت جهات التحقيق، التحفظ على المضبوطات التي ضبطت بحوزة البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق، في اتهامه بحيازة مخدرات ونشر فيديوهات مخلة بالحياء.

 كما قررت جهات التحقيق، عرض البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، بينما تم حبسه 4 أيام.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وبحوزته ( كمية من مخدرى "الحشيش، الكوكايين") وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

