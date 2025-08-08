قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
رامي المهدي

أمرت جهات التحقيق، حبس البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالحياء.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالحياء، بإجراء التحريات تبين أن المتهم يقوم بنشر فيديوهات مخلة بالحياء.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

وكانت، قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة.

 وأفاد الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، بأن النيابة العامة استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة، وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات. 


وأكد سامح أن القضية تمثل دفاعاً عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيراً إلى أن هدير عبد الرازق تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري بما حمله من مشاد تتجاوز بكثير ماهو منسوب لهدير. وأضاف أن هذه القضية ليست مجرد محاكمة فرد، بل هي صرخة للدفاع عن إرث مصري أصيل، تجسد في أعمال فنية رائدة، وإطلالات الفنانات في مهرجانات السينما، ورقصات الفوازير التي تربى عليها أجيال عبر شاشات ماسبيرو. مؤكدا ان الاتهامات واهية، نسجت خيوطها من ظنون كيدية، تهدف إلى النيل من الحداثة المصرية، وفرض قيم افغانية رجعية غريبة عن نسيج المجتمع المصري المحب للفنون والمتسامح.


 

