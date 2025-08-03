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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في دعاوى دفعة أطباء أسنان 23 ضد وزير الصحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من محامي ونقابة أطباء الأسنان، نيابة عن أطباء الأسنان دفعة 23 ضد وزير الصحة لجلسة 6 سبتمبر المقبل.

وكان آلاف الأطباء أقاموا دعاوى قضائية ضد وزير الصحة للطعن على القرار السلبي لوزير الصحة لإلزامه بإصدار قرار بتكليفهم بالعمل بعدما أعلنت وزارة الصحة أن التكليف سيكون حسب الاحتياج وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر في وقت سابق انضمامها للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضاءها في التكليف اسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.

وقال الممثل القانوني لأطباء الاسنان أن جميع أطباء الاسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة نقابة أطباء الأسنان

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