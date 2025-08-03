إصابة 3 أشخاص في انهيار سقف منزل بالدقهلية

اصيب ثلاثة اشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع انهيار سقف دور أول منزل بالحميدية بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار سقف منزل بالحميدية واصابة ثلاثة اشخاص.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من

محمد محمد ابراهيم المصرى 45 عاما مقيم الرياض منية النصر مصاب بكسر بالعمود الفقرى و كسر بالذراع الايسر

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ؛ حسين على على صقر 27 عاما مقيم الرياض ومصاب كسر بالعمود الفقرى و كسر بالذراع الايسر

و ابراهيم على على صقر 57 عاما مقيم الرياض ومصاب

كسر مضاعف بالساق اليسرى

كسر بالساق اليمنى

تم نقل المصابين الثلاثه الى مستشفى منيه النصر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة