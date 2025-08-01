مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام موتوسيكل بعربة كارو بالدقهلية

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فياصطدام دراجة بخارية بعربة كارو في إحدى قرى محافظة الدقهلية .



تلقت مديريه أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم دراجة بخارية بعربة كارو على طريق عزبة أبو داوود التابعة لمركز تمي الإمديد ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع عمار صبري أبو المعاطي17عاما وإصاية شريف مصطفي عبدالرحيم 18عاما بجرح قطعي في الرأس والصدر



تم نقل الجثة إلى مستشفى شبراهور المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامه بالواقعة