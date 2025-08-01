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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 520 طن مخلفات.. محافظ الدقهلية يتابع أعمال منظومة النظافة بمدينتي المنصورة وطلخا

حملات نظافة
حملات نظافة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال منظومة النظافة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، لرفع المخلفات البلدية وتراكمات وتجمعات القمامة، وفقا لخطة العمل في منظومة النظافة بالمدينة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والميادين في مختلف المناطق بالمدينة، وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ  أن أعمال منظومة النظافة اليومية لا تتوقف خلال الإجازات الرسمية، وتضم 3 ورديات تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى وجود 4 شركات نظافة تعمل في جمع وكنس الأتربة بالشوارع، وأن شركات النظافة تعمل بكامل طاقتها في كنس الشوارع وجمع القمامة على مدار الساعة في جميع شوارع المدينة، هذا بالإضافة إلى أعمال منظومة النظافة في جميع المراكز والمدن والقرى.

وأشار  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى أن معدات المنطقة المركزية قامت برفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة، وتم رفع 520 طنا من المخلفات البلدية، ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، بمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بمتابعة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بالمحافظة، وتستأنف أعمال النظافة خلال الوردية المسائية، إلى جانب استمرار متابعة أعمال تقليم الأشجار، وري الحدائق، في شوارع مدينتي المنصورة وتشمل حي شرق وغرب، ومدينة طلخا.

وأوضح  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة أنه تم ري الحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بكافة الشوارع الرئيسية بالحي، وتقليم الأشجار بالجزر الوسطى، شملت شارع الجمهورية والمشاية وعبد السلام عارف، وكنس الأتربة من الشوارع بالاستعانة بشركات النظافة، التي تعمل على مدار ثلاث ورديات لكنس الأتربة ورفع أي مخلفات، بالإضافة إلى عمل السيارات المكنسية بالشوارع الرئيسية بالحي، فضلا عن قص الحشائش بالحدائق العامة والجزر الوسطى بنطاق الحي.

وأشار الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة إلى أن السيارات المكنسية قامت برفع الأتربة من شوارع الحي وشملت، شارع الجيش وقناة السويس والجمهورية، وسعد زغلول، والإمام محمد عبده، وتم جمع ونقل المخلفات، ويتم تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة من خلال 3 ورديات عمل في منظومة النظافة، إلى جانب عمل شركات النظافة بشوارع الحي.

أما في مدينة طلخا قال  اسلام النجار رئيس المدينة إن ورديات النظافة تقوم على مدار اليوم برفع تجمعات القمامة بشوارع المدينة حسب منظومة النظافة المعمول بها، وقامت المكنسيات بكنس شوارع صلاح سالم، والنوادي، وغسيل ونظافة كوبري طلخا، وشارع البحر الأعظم لرفع الأتربة من جوانب هذه الشوارع، هذا إلى جانب أعمال رفع المخلفات والتراكمات من مختلف شوارع ومناطق المدينة.

الدقهلية طلخا المنصورة محافظ

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