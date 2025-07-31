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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد غرفة العمليات وخدمة العملاء بشركة المياه والصرف

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

 تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  ،مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تابع خلالها سير العمل في غرفة العمليات الرئيسية، وخطوط تلقي شكاوي المواطنين الخاصة بانقطاع أو ضعف المياه بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس الشركة.

و تابع محافظ الدقهلية منظومة الخط الساخن وبوابة الشكاوى الإلكترونية، واطلع على آلية التعامل مع الشكاوي ومعدل الاستجابة لها، وحرص على الوقوف بنفسه على أداء فرق العمل وسرعة التفاعل مع شكاوي المواطنين، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال مركز البيانات "الداتا سنتر"، الذي يُعد نقطة الربط الأساسية بين جميع المناطق التابعة للشركة وغرفة العمليات، مشيدًا بجهود فريق العمل وقدرته على رصد الأعطال والشكاوي الواردة بدقة وسرعة، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة مياه الشرب بالمحافظة

.

وأثنى المحافظ خلال جولته على معدلات الأداء المتميزة للعاملين في الخط الساخن وبوابة الشكاوي، مشيرًا إلى أن ما لمسه من جدية واستجابة فورية يعكس حرص الجميع على أداء المهام الموكلة إليهم بكل أمانة وكفاءة، بما ينعكس إيجاباً على أداء الخدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأكد “ مرزوق” أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة منظومة المرافق والخدمات في كافة القطاعات، وشدد على أهمية تعزيز ثقافة العمل الميداني والرقابة الآنية لضمان تقديم خدمة لائقة ومتميزة لأبناء المحافظة .

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