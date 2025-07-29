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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية: اتخاذ جميع الإجراءات حيال الإعلانات المخالفة وإعادة تصنيف الشوارع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا للاعلانات، لمناقشة واستعراض آخر المستجدات في ملف الإعلانات على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المعنيين.

وقرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لإعادة تصنيف الشوارع بالمراكز والمدن والشوارع وفقا للمستجدات والانتهاء من أعمال اللجنة خلال أسبوع، كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات حيال الإعلانات المخالفة مع وضع التعريفات اللازمة لكل إعلان وفقا لتصنيف الشارع.

وكلف المحافظ  بدراسة مقترح لاستغلال المناطق الأخرى المميزة بنطاق المحافظة داخل حيز الاختصاص والولاية لتوظيفها في الإعلانات عليها وتعظيم الاستفادة من حسن توظيف امكانيات الدولة، مع تحديث الإجراءات والاستفادة من المناطق.

كما كلف محافظ الدقهلية، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بانشاء قسم للاعلانات بكل مركز ومدينة يتبع الإدارة الهندسية لمباشرة اختصاصه، على أن يتم إصدار الإعلانات بالمناطق المميزة مركزيا وعلى الإدارة العامة بالمحافظة متابعة كافة الإدارات الفرعية، كما وجه بإحالة ملفات الإعلانات المستحق تحصيلها عقب انتهاء المدة القانونية للترخيص للشئون القانونية لفحصها ومحاسبة المقصرين وسرعة تحصيل مستحقات الدولة خلال أسبوع من تاريخه.

وأكد "مرزوق" على ضرورة تنفيذ وتصميم الإعلانات المختلفة في جميع المناطق بصورة حضارية بما يحافظ على المظهر العام للمدن والمراكز والأحياء ويساهم في تحسين الصورة البصرية للمواطنين، بحيث يتم التنفيذ مراعيا الأصول الفنية والهندسية والانشائية السليمة.

الدقهلية محافظ اجتماع اللجنة

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