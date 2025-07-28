محافظ الدقهلية يتواصل مع المواطنين من خط الشكاوى لحل أزمة مياه الشرب بالمنصورة

تواصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع المواطنين لمتابعة شكاوي انقطاع المياه حيث توجه المحافظ إلي غرفة الشكاوي والخط الساخن وقام بالاتصال بالمواطنين لحل مشاكلهم دون أن يخبرهم بصفته وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وهو يتصل ويتابع الشكاوي وحلها فورا من داخل شركة مياه الدقهلية.

وقالت محافظة الدقهلية في بيان لها أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أجرى زيارة ميدانية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة المنصورة ، حيث تفقد مقر الخط الساخن (125) بالشركة .

وخلال الزيارة، استمع "المحافظ " إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل غرفة الخط الساخن، وكيفية استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بانقطاع المياه أو ضعف الضخ، والإجراءات التي يتم اتخاذها حيال هذه البلاغات.

وفي بادرة ميدانية تعكس اهتمامه بالتأكد من فاعلية الاستجابة، طلب اللواء طارق مرزوق الاطلاع على قائمة الشكاوى الواردة اليوم عبر الخط الساخن، وقام بنفسه بإجراء عدد من المكالمات الهاتفية من هاتفه الشخصي بعدد من المواطنين مقدمي البلاغات، وذلك في قرى متعددة منها: ( قريتا الخمسا والمعالوة التابعة لمركز تمي الأمديد - قريتا نشا والطيبة التابعة لمركز نبروه - منطقة الزعفران بمدينة المنصورة)

وحرص “المحافظ " خلال هذه المكالمات على الاستماع للمواطنين، وسؤالهم بشكل مباشر عما إذا كانت المشكلة قد تم التعامل معها بالفعل، سواء من خلال إعادة ضخ المياه بالشبكة أو الدفع بسيارات مياه شرب نقية.

وخلال الزيارة ، وجّه اللواء " مرزوق " المهندس خالد نصر – رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أهمية المتابعة الدقيقة لجميع الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن، والتعامل الفوري معها وفقًا لطبيعة كل حالة.

كما وجّه " المحافظ " المهندس أحمد طلبة – مدير الخط الساخن بالشركة، بضرورة متابعة الشكاوى من لحظة تلقيها وحتى تمام الحل، والتواصل الهاتفي مع المواطنين للتأكد من الرضا عن الخدمة.

وأكد " مرزوق " أن: "الهدف من الخط الساخن ليس فقط تلقي الشكوى، بل إنهاء معاناة المواطن بشكل سريع، والتواصل معه حتى يشعر بأن هناك من يتابعه ويهتم به"

تأتي هذه الزيارة ضمن النهج الميداني الذي يتبناه اللواء طارق مرزوق منذ توليه المسؤولية، والهادف إلى تعزيز ثقافة العمل التفاعلي المباشر، وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين، بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.