محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل واستقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عيادة التأمين الصحي بجديلة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ، خلال جولته، ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين بالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وحُسن استقبال المترددين، وسرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بما يعكس حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير رعاية صحية كريمة لهم.

كما شدد مرزوق على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على العيادات والمستشفيات التابعة، لرصد أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، والعمل على تذليلها فورًا، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، والتأكيد على توفير كافة أنواع العلاج اللازم للمترددين.

وتفقد المحافظ عدداً من العيادات الداخلية والصيدليات، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية، كما استمع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، مشددًا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق.

وأوضح المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير جميع أوجه الرعاية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات الطبية يمثل أولوية قصوى في خطط المحافظة.