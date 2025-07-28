استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ.. المرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة للمرور والتأكد من الانتهاء من تجهيزات اللجان الانتخابية، وذلك لبحث مدى جاهزية المقار الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لاستقبال الناخبين استعداداً للاستحقاق الانتخابي المرتقب، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومي 4,5 أغسطس المقبل.

و قامت لجنة برئاسة محسن طه مدير عام المجالس واللجان بقيادة لجنة تضم نائب رئيس المدينة، ومسئول الإدارة التعليمية، ومدير إدارة الانتخابات بإدارة المجالس للمرور على اللجان الانتخابية، بحي شرق وغرب المنصورة، ومركزي طلخا ونبروه.

وتم التأكيد على تزويد المقار الانتخابية بمصدر بديل للكهرباء للتشغيل في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير أماكن انتظار للناخبين، ومظلات لحمايتهم من حرارة الشمس، وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.