انفجار في خط المياه الرئيسي أمام مدخل شارع الأتوبيس الجديد بالدقهلية

أصدرت محافظة الدقهلية بيانا توضيحيا بأنه منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء حدث انفجار في خط المياه الرئيسي أمام مدخل شارع الأتوبيس الجديد على ترعة المنصورية ما أدى إلى تسريب كميات مياه كبيرة بشارع الأتوبيس الجديد والشوارع الفرعية.

سرعة التوجه إلى موقع الكسر والتعامل معه والدفع بسيارات كسح مياه

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالتوجه الي موقع الحادث ووجه المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، محمد أمين رئيس حي غرب والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق بسرعة التوجه إلى موقع الكسر والتعامل معه والدفع بسيارات كسح مياه لسحب المياه فوراً ، وتم وصول كافة معدات شركة مياه الشرب والأحياء إلى موقع الحادث.

فصل الكهرباء مؤقتاً لحين سحب المياه من الشوارع

كما وجه " مرزوق " المهندس حامد عبدالخالق وكيل وزارة كهرباء قطاع جنوب الدقهليه وهندسة شرق المنصوره بسرعة التوجه إلي منطقة شارع الأتوبيس الجديد وفصل الكهرباء مؤقتاً لحين سحب المياه من الشوارع حتي لا يحدث ماس كهربائي ، كما وجه العميد حاتم طه بسرعة الدفع بعناصر من المرور لتنظيم الحركة المرورية بشارع ترعة المنصوريه والاتوبيس الجديد لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح .

ويطمئن محافظ الدقهلية المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور وتم غلق محابس المياه علي هذا الخط بنطاق شرق وغرب لحين الانتهاء من إصلاح الكسر وفتح جميع مطابق الصرف الصحي لسحب المياه من الشوارع والدفع بسيارات كسح مياه للمساهمة في سرعة سحب المياه من الشوارع ، وجاري العمل علي إصلاح الخط .

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

تهيب المواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات

وتهيب محافظة الدقهليه المواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو تلقي الاخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة ، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا بأول بنطاق المحافظة علي مدار اليوم .