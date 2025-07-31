جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية في طلخا لمتابعة مستوى النظافة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة طلخا لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على حالة الاشغالات بشوارعها، والتقى بعمال شركة النظافة، واستمع إليهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمدينة وأهلها.

وتفقد المحافظ عددا من المخابز، بمدينة طلخا، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وعلى الفور كلف المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالتنسيق مع العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بتكثيف الرقابة على المخابز في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة،.

كما كلف محافظ الدقهلية بتثبيت مفتش تموين بمخبز عبد الهادي بشارع عاطف الشرقاوي للإشراف على أعمال صرف حصص الخبز يوميا والتأكد من وصول الحصص لمستحقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية على أي مخبز يثبت تلاعبه بحصص الخبز وقوت المواطنين.

ووجه المحافظ ، رئيس مركز ومدينة طلخا برفع مستوى النظافة العامة في شوارع المدينة وتكثيف أعمال شركة النظافة وكنس الشوارع ورفع الإشغالات أولا بأول وعدم السماح بإعاقة الطريق أمام المارة وإخلاء الأرصفة من الإشغالات حرصا على حركة سير وتيسير التنقل للمواطنين.