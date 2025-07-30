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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1586 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية المستعمرة الشرقية بالدقهلية

محافظ الدقهلية:1586 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية المستعمرة الشرقية مركز بلقاس
محافظ الدقهلية:1586 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية المستعمرة الشرقية مركز بلقاس

قال محافظ الدقهلية طارق مرزوق إن أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية والتي أقيمت بقرية المستعمرة الشرقية مركز بلقاس واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1586 مواطنا، تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم .


وأكد المحافظ -في بيان اليوم/الأربعاء/- استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم ضمن خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة.


من جهته أوضح وكيل مديرية الصحة بالمحافظة الدكتور تامر مدكور أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومي 28 , 29 يوليو الحالي تحت إشراف منسق القوافل العلاجية الدكتور رامز شوقي وضمت 9 عيادات شملت باطنة، أطفال، جراحة، أسنان، رمد، نساء وتنظيم أسرة، جلدية، عظام، أنف وأذن .


كما قامت القافلة بإجراء 99 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 151 ومعمل الدم والطفيليات 268 وإحالة 7 حالات للمستشفيات وعلاج حالة على نفقة الدولة إلى جانب عقد 44 ندوات تثقيفية استفاد منها 582 مترددا على القافلة.

محافظ الدقهلية القافلة الطبية تلقي العلاج بالمجان وزارة الصحة

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