العثور على جثة شاب مخنوق بإحدى قرى الدقهلية

عثر عدد من الأهالي بقرية جاليا التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية على جثة شاب به آثار خنق.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطه النجده يفيد بعثور عدد من أهالي قريه جاليا التابعه لمركز بلقاس على جثه شاب به اثار خنق بالرقبة داخل منزله "شبهة جنائية” .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع احمد الرفاعي صالح 25 عاما داخل منزله.

تم نقل الجثه الى مستشفى بلقاس العام فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الحادث والمحتمل به شبهه جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.