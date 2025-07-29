محافظ الدقهلية: انتهاء أزمة كسر خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية واصلاحه

اكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصوريه الواقع أمام شارع الأتوبيس الجديد وجاري ضخ المياه في الشبكه مره اخري بكامل طاقتها وعودتها تدريجياً الي المناطق والقري التي تأثرت وهي ( مدينة محلة دمنة - والوحده المحليه بكوم الدربي وجزء من الوحده المحليه بنقيطه.

إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية

حيث كلف اللواء طارق مرزوق الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالتوجه الي الموقع ومتابعة إنهاء أعمال الإصلاح وضخ المياه في الشبكه .

التعامل الفوري مع الحادث من قبل أجهزة المحافظة

حيث أمر كافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث ، حيث تم التعامل الفوري مع الحادث من قبل أجهزة المحافظة وفي المقدمه شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وحي غرب وحي شرق والمرور.

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وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي اية معلومات او شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية: 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي ، وعلي الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125 .