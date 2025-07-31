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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فعاليات ختام الدورة التدريبية المتخصصة التي حملت عنوان: "إدارة الأزمات والكوارث، الأمن القومي، وحروب الجيل الرابع"، والتي نُظمت على مدار ثلاثة أيام بالتعاون بين مركز تدريب محافظة الدقهلية، ومركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، تحت إشراف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبمشاركة 100 من العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء.

وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتحول الرقمي، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، 

 السيد جمال السيد مدير الموارد البشرية بمركز سقارة، والدكتورة نيفين ابو المعاطي مدير مركز التدريب، وعددا من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

و أعرب المحافظ عن خالص التقدير والشكر للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاختيارها للقيادات ذات الكفاءة والتميز، كما وجه الشكر للدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة، والعاملين بمركز تدريب سقارة، لما يبذلونه من جهود لتعزيز مهارات القيادات والكوادر المحلية في مختلف المحافظات، مشيدًا بالتعاون المثمر والمستمر مع مركز تدريب محافظة الدقهلية.

وأكد أن بناء الكوادر البشرية القادرة على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات غير التقليدية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار ودعم التنمية، وأن الهدف من الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، رفع كفاءة الأداء الوظيفي ونقطة انطلاق لبناء جيل غير تقليدي، وبناء وتطوير القدرات المهارية والإدارية باحترافية وفكر حديث.

كما أكد  “ مرزوق”، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تطوير الجهاز الإداري، من خلال الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدورات تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة العاملين، وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة الطوارئ والأزمات في الميدان، بوعي كامل بما تشهده الدولة من تحولات عميقة وتحديات متسارعة، وتغيرات وتحولات تحدث بالمنطقة والعالم.

وأضاف محافظ الدقهلية أن بلدنا في أمان بحفظ الله، وبفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يعمل بإخلاص وتفاني في كل الاتجاهات من أجل المواطنين، ولابد لنا من استمرار البذل للحفاظ على هذا الأمان، والتحرك للأمام، مؤكدا على ضرورة ترجمة الدورة على أرض الواقع وأن تنعكس مخرجاتها على العمل التنفيذي وأداء الواجب الوظيفي.

وقام محافظ الدقهلية، بمناقشة المتدربين حول برنامج الدورة والدروس المستفادة وكيفية تطبيقها في الواقع العملي ومواجهة التحديات والأزمات، ووفقا للاجابات والحلول المقترحة لحلها، تم تكريم 10 من المتدربين المتميزين، كما تم تكريم باقي المتدربين البالغ عددهم 90 متدرب، بتسليم شهادات اجتياز الدورة، مثمنًا التزامهم وتفاعلهم الإيجابي مع الموضوعات المطروحة.٩

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه رسالة تقدير لكل العاملين في الجهاز الإداري بالدقهلية، مؤكدًا أن التحديث المستمر في الفكر والمهارات هو السبيل الحقيقي لمواكبة تطلعات الدولة والمواطن في آن واحد، وكان المحافظ قد استقبل مساعد وزيرة التنمية المحلية بمكتبه وأهداه درع المحافظة.

وأكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتحول الرقمي، أن الوزارة ومركز التدريب بسقارة لا يدخران جهدا في عقد الدورات التدريبية لتطوير العنصر البشري، مضيفا أن لدينا تحولات اقتصادية وسياسية وغيرها ولابد من مواكبة هذه التغيرات والأحداث وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للتعامل معها، وقام بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين.

وأكدت الدكتورة نيفين ابو المعاطي مدير مركز التدريب بديوان عام المحافظة، على شكرها وتقديرها لمعالي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لإنجاح الدورة، ومتابعته اليومية لها على مدار الثلاثة أيام مدة الدورة.

الدقهلية وزيرة التنمية محافظ

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