العثور على جثة لشخص متحللة في منزله بالدقهلية

عثر عددا من اهالى سندوب بمحافظة الدقهلية على جثة متحلله لشخص بمنزله بسندوب خلف مجمع المدارس.

بلاغ عن جثة متحللة داخل منزلها بسندوب

تلقت المديريه أمن الدقهليه اخطارا من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من عدد من الاهالي بمنطقة سندوب بالعثور على جثه متحلله لشخص داخل منزله بسندوب خلف مجمع المدارس انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين وفاه شخص يدعى محروس عبد الرازق يوسف 65 عاما مقيم سندوب حيث تحللت جثته داخل منزله.

نقل الجثة الى مستشفى المنصورة الدولى



تم نقل المتوفي الى مستشفى المنصوره الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتتولى النيابة التحقيق.