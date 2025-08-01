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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية .. ضبط ومصادرة 46 جهاز صوت وسماعة واستمرار جهود التصدي لظاهرة التلوث السمعي

مصادرة تكاتك
مصادرة تكاتك
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  جهود بعض المراكز والمدن والأحياء، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 46 من أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الازعاج والتلوث السمعي.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في ازعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، اجمالي 11 سماعة، 8 جهاز بازوكا.

وفي مركز ميت غمر، تابع اللواء أنور عثمان رئيس المدينة، حملة على مكبرات الصوت والتكاتك، باشراف نواب رئيس الحي، ومشاركة إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 4 جهاز بازوكا، تابلوه.

وقام  أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة المطرية، بمتابعة حملة تم خلالها ضبط ومصادرة، طقم صوت، وجهاز بازوكا.

وفي مدينة الكردي قام  وائل عابد، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة باشراف إدارة الإشغالات أسفرت عن ضبط ومصادرة، تابلوه، 5 سماعات، 4 جهاز بازوكا، ميكرفون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وما تزال الحملات اليومية مستمرة للتصدي للتلوث السمعي.

الدقهلية محافظ الكردى طلخا

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