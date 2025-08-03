رجل وامرأة.. قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين في إنهاء حياة محامي الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول محافظة الإسكندرية، حبس سيدة ورجل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بقتل محام داخل مكتبه بالإسكندرية، وسؤال الشهود وتفريغ الكاميرات.

وشهدت محافظة الإسكندري واقعة مؤسفة تم العثور فيها على جثمان المحامي محمد أبو الدهب مقتولا داخل مكتبه الكائن بسكنه الخاص.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المشتبه بهما في الواقعة، وهما رجل وامرأة، ويُرجّح أن الجريمة تمت بدافع السرقة، وفقًا للمعلومات الأولية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة بالكامل.

وأكد أحد المحامين من أصدقاء المجني عليه، أن الحادث لا علاقة له بمهنة المجني عليه كمحامٍ، وأنه لم يكن مستهدفًا على خلفية أي قضايا مهنية.

عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزه أول في محافظة الإسكندرية، على جثة محامٍ يُدعى محمد.أ.ا مقتولا داخل مكتبه بمنطقة سيدي بشر شرقي المحافظة.

بدأت الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن، يوم الخميس الماضي، إخطارا بوجود جثة شخص داخل مكتب محاماة في منطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالانتقال لموقع البلاغ، تبين العثور على الجثة لمحامي المكتب، وتم انتداب فريق من البحث الجنائي للمعاينة وكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات وكاميرات المراقبة الي ان مرتكبي الواقعه سيده وشخص قامت تلك السيده بجلبه بغرض سرقة المبلغ بعد حضورها بيع الشقة.

تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف شاهد عيان من اصدقاء المحام المقتول، في تصريحات لصدى البلد، إن الجريمة غرضها جنائي ويقف وراءها سيدة وشخص أخر حيث كشفتهما كاميرات المراقبة، جري إلقاء القبض عليهما واعترف بتفاصيل الواقعه.

ووفقا لشاهد العيان، فإن المتهمين قاموا بسرقة مبلغ مالي كبير من مكتب المجني عليه وفرا هاربين، إلا انا رجال الأمن استطاعوا القاء القبض عليهما.