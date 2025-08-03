الوطنية للانتخابات تتسلم أعمال الفرز والحصري العددى لتصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ

أوضح المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت كافة الأرقام الخاصة بأعمال الفرز والحصر العددي ل انتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين في الخارج.



وأضاف أن الانتخابات في الخارج أجريت على مدى اليومين الماضيين في 136 مقر بعثة دبلوماسية وقنصلية موزعة على 117 دولة .

وأكد بنداري - أن أعمال الحصر العددي والفرز التي تلقتها الهيئة، انتهت بالكامل في جميع لجان الاقتراع الفرعية خارج البلاد، وأنه سيتم إضافتها مع أصوات المصريين بالداخل في الانتخابات التي ستجرى يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء ليتم إعلانها ضمن النتائج النهائية .

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية ب الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات عبر تقنية (فيديو كونفرانس) مع رؤساء البعثات الدبلوماسية من السفراء والقناصل المشرفين على تصويت المصريين بالخارج، منوها بأن أعمال الاقتراع بالخارج شهدت انتظاما ولم تواجه عراقيل أو معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.