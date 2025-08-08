إياك تشمت.. منشور مثير من هدير عبد الرازق بعد حبس طليقها أوتاكا

أثارت البلوجر المصرية هدير عبد الرازق جدلا واسعا بعد حبس طليقها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام





وكتبت هدير عبد الرازق :" اللهم إني أعوذ بك من غدر الايام وما حوته مصائب الايام يا ارحم الرحمين.

اللهم لا شماتة وياك أن تشمت ليس بينك وبين المبتلى سوي رحمه الله".

أمرت جهات التحقيق، بحبس البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالحياء.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالحياء، بإجراء التحريات تبين أن المتهم يقوم بنشر فيديوهات مخلة بالحياء.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

وكانت، قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة.

وأفاد الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، بأن النيابة العامة استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة، وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.