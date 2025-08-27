بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

نشر مذيع الراديو خالد عليش، رفقة زوجته ميريهان، صورا جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا جديدة من إجازته في جزيرة ميكانوس اليونانية.

وكتب خالد عليش في التعليق: "الجزيرة المثالية مع السيدة المثالية".

وظهرت زوجة عليش بمجموعة من الإطلالات الصيفية الجريئة والمثيرة .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وشع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها .



وتعد زوجة خالد عليش الثانية، من المذيعات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.



ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.