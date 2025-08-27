مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم، مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد، ليصبح جاهزًا لاستقبال الأعضاء، واستخدامه بعد الانتهاء من تجهيزه وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

يضم مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد، منطقة ألعاب مائية، وحمام سباحة يخدم الأعضاء والفرق الرياضية، وتم تزويده بأحدث الأساليب العلمية والإنشائية، بالإضافة إلى استغلال المساحة تحت الحمام بإنشاء 8 غرف خلع ملابس للأعضاء والفرق الرياضية، و«جيم» للرجال، وآخر للسيدات بكافة مشتملاتها.. فضلًا عن وجود عيادة طبية.