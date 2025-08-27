ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

ظل مثلث برمودا لغزا كبيرا حير العديد من العلماء في تفسير الحوادث التي تقع عنده وابتلاعه المئات من السفن والطائرات التي تقترب منه، حتى ظهرت دراسة جديدة كشفت عن حل ذلك اللغز الغامض.

الدكتور سايمون بوكسل، أستاذ علوم المحيطات بجامعة ساوثهامبتون، كشف في سلسلة وثائقية عرضت على "قناة 5" البريطانية، أن السبب المرجح وراء معظم حوادث الاختفاء في مثلث برمودا يعود إلى ما يُعرف بـ"الأمواج المارقة".

هذه الأمواج، التي توصف بأنها جدران مائية هائلة، قد يصل ارتفاعها إلى 30 مترا، وتتميز بقدرتها على الظهور بشكل مفاجئ من عدة اتجاهات في وقت واحد، يجعلها أشد خطورة من الأمواج العادية.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/J8DfhP4zMzw