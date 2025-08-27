قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم، شددت خلالها على أن يتم موافاة الإدارات التعليمية ببيانات معلمي الحصة للقيام بالاستعلام الأمني عنهم، على أن يتم ذلك قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً عاجلاً إلى مديريات التربية والتعليم ، فى إطار نشر الوعي بالمزايا التأمينية للعاملين بالوزارة مشددةً على تمتع معلمو الحصة بنفس المزايا التأمينية التي يتمتع بها المعلم المعين على درجة وظيفية، وذلك في إطار حرص الدولة على شمول جميع العاملين بالجهاز الإداري لديها بمظلة التأمين الاجتماعي 

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها لمديريات التربية والتعليم أن معلمي الحصة سيستفيدون بالمزايا التأمينية الآتية :

  •  التأمين الصحي، حيث يتمتع المعلم بالحصة بنظام التأمين الصحي ( العام / الشامل ) فيستحق العلاج والرعاية الطبية الذي تقدمه الهيئة العامة للتامين الصحي بشرط أن يقوم المعلم بالحصة بإجراء كشف طبي ابتدائي عند التعاقد وبعدها يستخرج بطاقة التأمين الصحي الخاصة به.
  •   تأمين إصابة العمل حيث يستفيد المعلم بالحصة من تأمين إصابة العمل ( أثناء العمل / بسبب العمل ) وذلك في صورة معاش أو تعويض مادي طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
  • تأمين العجز حيث يستحق المعلم بالحصة معاش عجز كلي أو جزئي إذا توافرت بشأنه الشروط الموجبة لاستحقاق معاش العجز وأهمها إجراء كشف طبي ابتدائي عند تحرير عقد العمل بالحصة .
  • مكافأة نهاية الخدمة حيث يستحق المعلم بالحصة مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون التأمينات.
  • تأمين الشيخوخة حيث يستحق المعلمين بالحصة معاش شيخوخة إذا اكتملت المدة التأمينية له ( ١٥ عام ) وإذا كانت مدته التأمينية ( أقل من ١٥ عام ) يستحق تعويض من دفعة مالية واحدة يتم صرفها له طبقاً لمدته التأمينية.
  • تأمين الوفاة حيث يكون للمستحقين عن المعلم بالحصة في حالة ( الوفاة لا قدر الله ) معاش للوفاة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن للمعلمين بالحصة الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية بالإدارة التعليمية المختصة ومكتب التأمينات الاجتماعية المختص بالمنطقة للاستعلام عن المستندات المطلوبة واستخراجها للحصول على كافة المزايا التأمينية المذكورة بعاليه .

