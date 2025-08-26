ائتلاف معلمي مصر يشيد بمنح مدرسي الحصة 7 مزايا تأمينية

أشاد إبراهيم نشأت، منسق عام ائتلاف معلمي مصر، بقرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بمنح سبع مزايا تأمينية تمنح لأول مرة لصالح معلمي الحصة.

وأكد منسق عام ائتلاف معلمي مصر أن هذا القرار يعد طفرة كبيرة لم تتحقق من قبل لصالح معلمي الحصة، حيث سيجعلهم يتساوون في جميع المزايا التي يحصل عليها المعلمون المعينون والمؤقتون.

وقال منسق عام ائتلاف معلمي مصر: “لم يكن أحد يتوقع على الإطلاق أن تكون هذه المزايا على أرض الواقع، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير الأمان والاستقرار لمعلمي الحصة”، مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على أداء عملهم، يدفعهم إلى بذل قصارى جهدهم في خدمة وتطوير التعليم.

وأضاف منسق عام ائتلاف معلمي مصر أن القرار سيشجع على انضمام دفعات جديدة إلى معلمي الحصة وسد أي عجز موجود في المدرسين.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً عاجلاً إلى مديريات التربية والتعليم، فى إطار نشر الوعي بالمزايا التأمينية للعاملين بالوزارة، مشددةً على تمتع معلمي الحصة بنفس المزايا التأمينية التي يتمتع بها المعلم المعين على درجة وظيفية، وذلك في إطار حرص الدولة على شمول جميع العاملين بالجهاز الإداري لديها بمظلة التأمين الاجتماعي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها لمديريات التربية والتعليم، إن معلمي الحصة سيستفيدون بالمزايا التأمينية الآتية:

التأمين الصحي: حيث يتمتع المعلم بالحصة بنظام التأمين الصحي (العام / الشامل)، فيستحق العلاج والرعاية الطبية الذي تقدمه الهيئة العامة للتأمين الصحي بشرط أن يقوم المعلم بالحصة بإجراء كشف طبي ابتدائي عند التعاقد وبعدها يستخرج بطاقة التأمين الصحي الخاصة به.

تأمين إصابة العمل: حيث يستفيد المعلم بالحصة من تأمين إصابة العمل (أثناء العمل / بسبب العمل)، وذلك في صورة معاش أو تعويض مادي طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

تأمين العجز: حيث يستحق المعلم بالحصة معاش عجز كلي أو جزئي إذا توافرت بشأنه الشروط الموجبة لاستحقاق معاش العجز، وأهمها إجراء كشف طبي ابتدائي عند تحرير عقد العمل بالحصة.

مكافأة نهاية الخدمة: حيث يستحق المعلم بالحصة مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون التأمينات.

تأمين الشيخوخة: حيث يستحق المعلمين بالحصة معاش شيخوخة إذا اكتملت المدة التأمينية له (١٥ عاما)، وإذا كانت مدته التأمينية أقل من ١٥ عاما يستحق تعويضا من دفعة مالية واحدة يتم صرفها له طبقاً لمدته التأمينية.

تأمين الوفاة: حيث يكون للمستحقين عن المعلم بالحصة في حالة الوفاة (لا قدر الله) معاش للوفاة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يمكن للمعلمين بالحصة الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية بالإدارة التعليمية المختصة ومكتب التأمينات الاجتماعية المختص بالمنطقة للاستعلام عن المستندات المطلوبة واستخراجها للحصول على جميع المزايا التأمينية المذكورة عاليه.