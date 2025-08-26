قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
ائتلاف معلمي مصر يشيد بمنح مدرسي الحصة 7 مزايا تأمينية

ياسمين بدوي

أشاد إبراهيم نشأت، منسق عام ائتلاف معلمي مصر، بقرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بمنح سبع مزايا تأمينية تمنح لأول مرة لصالح معلمي الحصة.

وأكد منسق عام ائتلاف معلمي مصر أن هذا القرار يعد طفرة كبيرة لم تتحقق من قبل لصالح معلمي الحصة، حيث سيجعلهم يتساوون في جميع المزايا التي يحصل عليها المعلمون المعينون والمؤقتون. 

وقال منسق عام ائتلاف معلمي مصر: “لم يكن أحد يتوقع على الإطلاق أن تكون هذه المزايا على أرض الواقع، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير الأمان والاستقرار لمعلمي الحصة”، مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على أداء عملهم، يدفعهم إلى بذل قصارى جهدهم في خدمة وتطوير التعليم. 

وأضاف منسق عام ائتلاف معلمي مصر أن القرار سيشجع على انضمام دفعات جديدة إلى معلمي الحصة وسد أي عجز موجود في المدرسين.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً عاجلاً إلى مديريات التربية والتعليم، فى إطار نشر الوعي بالمزايا التأمينية للعاملين بالوزارة، مشددةً على تمتع معلمي الحصة بنفس المزايا التأمينية التي يتمتع بها المعلم المعين على درجة وظيفية، وذلك في إطار حرص الدولة على شمول جميع العاملين بالجهاز الإداري لديها بمظلة التأمين الاجتماعي. 

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها لمديريات التربية والتعليم، إن معلمي الحصة سيستفيدون بالمزايا التأمينية الآتية:

  •  التأمين الصحي: حيث يتمتع المعلم بالحصة بنظام التأمين الصحي (العام / الشامل)، فيستحق العلاج والرعاية الطبية الذي تقدمه الهيئة العامة للتأمين الصحي بشرط أن يقوم المعلم بالحصة بإجراء كشف طبي ابتدائي عند التعاقد وبعدها يستخرج بطاقة التأمين الصحي الخاصة به.
  •   تأمين إصابة العمل: حيث يستفيد المعلم بالحصة من تأمين إصابة العمل (أثناء العمل / بسبب العمل)، وذلك في صورة معاش أو تعويض مادي طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
  • تأمين العجز: حيث يستحق المعلم بالحصة معاش عجز كلي أو جزئي إذا توافرت بشأنه الشروط الموجبة لاستحقاق معاش العجز، وأهمها إجراء كشف طبي ابتدائي عند تحرير عقد العمل بالحصة.
  • مكافأة نهاية الخدمة: حيث يستحق المعلم بالحصة مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون التأمينات.
  • تأمين الشيخوخة: حيث يستحق المعلمين بالحصة معاش شيخوخة إذا اكتملت المدة التأمينية له (١٥  عاما)، وإذا كانت مدته التأمينية أقل من ١٥  عاما يستحق تعويضا من دفعة مالية واحدة يتم صرفها له طبقاً لمدته التأمينية.
  • تأمين الوفاة: حيث يكون للمستحقين عن المعلم بالحصة في حالة الوفاة (لا قدر الله) معاش للوفاة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يمكن للمعلمين بالحصة الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية بالإدارة التعليمية المختصة ومكتب التأمينات الاجتماعية المختص بالمنطقة للاستعلام عن المستندات المطلوبة واستخراجها للحصول على جميع المزايا التأمينية المذكورة عاليه.

ائتلاف معلمي مصر معلمي مصر معلمي الحصة التربية والتعليم

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

المستشار طلبة فوزي شلبي رئيس المحكمة

مصرع طفل بسبب «ساندوتش».. الجنايات تعاقب القاتل بالمشدد 7 سنوات

حادث تصادم سيارات بالغربية

إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل بالطريق الزراعي «طنطا ـ كفر الزيات»

تاجر يعتدى على طفلة بأكتوبر.. قرار عاجل من جهات التحقيق

إلهام شاهين تستعرض جمالها على البحر

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

