قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية

منسق ائتلاف معلمي مصر مع نقيب المعلمين
منسق ائتلاف معلمي مصر مع نقيب المعلمين
ياسمين بدوي

أصدر ائتلاف معلمي مصر بيانا إعلاميا طالب خلاله نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية خلف زناتي بضم معلمي الحصة إلى نقابة المعلمين أسوة بالمعلمين المعنيين والمؤقتين.

وأوضح  إئتلاف معلمي مصر، أن هذا المطلب يأتي حرصا على ترسيخ وتأكيد انتماء معلمي الحصة إلى نقابتهم نقابة المعلمين، وتماشيا مع الدور الهام الذي تلعبه النقابة في خدمة المعلمين، وتأكيدا على القرارات الهامة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لصالح معلمي الحصة. 

6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
 

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً عاجلاً إلى مديريات التربية والتعليم ، فى إطار نشر الوعي بالمزايا التأمينية للعاملين بالوزارة مشددةً على تمتع معلمو الحصة بنفس المزايا التأمينية التي يتمتع بها المعلم المعين على درجة وظيفية، وذلك في إطار حرص الدولة على شمول جميع العاملين بالجهاز الإداري لديها بمظلة التأمين الاجتماعي. 

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها لمديريات التربية والتعليم إن معلمي الحصة سيستفيدون بالمزايا التأمينية الآتية :

  •  التأمين الصحي حيث يتمتع المعلم بالحصة بنظام التأمين الصحي ( العام / الشامل ) فيستحق العلاج والرعاية الطبية الذي تقدمه الهيئة العامة للتامين الصحي بشرط أن يقوم المعلم بالحصة بإجراء كشف طبي ابتدائي عند التعاقد وبعدها يستخرج بطاقة التأمين الصحي الخاصة به.
  •   تأمين إصابة العمل حيث يستفيد المعلم بالحصة من تأمين إصابة العمل ( أثناء العمل / بسبب العمل ) وذلك في صورة معاش أو تعويض مادي طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
  • تأمين العجز حيث يستحق المعلم بالحصة معاش عجز كلي أو جزئي إذا توافرت بشأنه الشروط الموجبة لاستحقاق معاش العجز وأهمها إجراء كشف طبي ابتدائي عند تحرير عقد العمل بالحصة .
  • مكافأة نهاية الخدمة حيث يستحق المعلم بالحصة مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون التأمينات.
  • تأمين الشيخوخة حيث يستحق المعلمين بالحصة معاش شيخوخة إذا اكتملت المدة التأمينية له ( ١٥ عام ) وإذا كانت مدته التأمينية ( أقل من ١٥ عام ) يستحق تعويض من دفعة مالية واحدة يتم صرفها له طبقاً لمدته التأمينية.
  • تأمين الوفاة حيث يكون للمستحقين عن المعلم بالحصة في حالة ( الوفاة لا قدر الله ) معاش للوفاة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يمكن للمعلمين بالحصة الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية بالإدارة التعليمية المختصة ومكتب التأمينات الاجتماعية المختص بالمنطقة للاستعلام عن المستندات المطلوبة واستخراجها للحصول على كافة المزايا التأمينية المذكورة بعاليه.

إئتلاف معلمي مصر معلمي مصر معلمي الحصة المعلمين نقابة المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

البلوجر مداهم

رفض استئناف البلوجر مداهم واستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

مجلس الدولة

مجلس الدولة يعلن موعد إجراءات تعيين المندوبين المساعدين دفعتى 2020-2021

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

بالصور

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد