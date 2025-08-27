4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

نشرت الجريدة الرسمية 4 قرارات جمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أرقام 446 و447 و448 و449.
وتضمن القرار رقم 446 تعيين معاونين للنيابة العامة من خرجي دفعة 2020 ودفعة 2021.
أما القرار رقم 447 فتضمن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020 ودفعة 2021.
فيما تضمن القرار رقم 448 تعيين معاونين للنيابية الإدارية من خريجي وخريجات دفعة 2015 ، ودفعة 2016، ودفعة 2017 ودفعة 2018.
كما تضمن القرار رقم 449 تعيين مندوبين مساعدين بهيئة هيئة الدولة من خريجات وخريجات دفعة 2016 ودفعة 2017 ودفعة 2018.