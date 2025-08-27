بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير

يجدد الكينج محمد منير العهد مع محبيه من خلال أغنيات ألبومه الجديد الذي يقدمه مع شركة روتانا في تجربة موسيقية مميزة تستمر لمدة عام بواقع أغنية جديدة كل شهر وكان قدم خلال الأسابيع الماضية ثلاث أغنيات هم (ملامحنا) و (انا الذي ) و (الذوق العالي مع الفنان تامر حسني )، وخلال أيام سيطرح أغنية ( بين البينين) كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وهي واحدة من الاغاني التي ستكون من أفضل الأغاني التي يستمتع بها الجمهور.

ومع كل عمل جديد يثبت النجم الكبير محمد منير أنه مازال متميزا في اختيار أفضل الكلمات بعيدا عن التسطيح فهو يختار ما يعبر عن الناس وأحلامهم وشواغلهم لحرصه ان يظل جمهوره وعشاقه تردد اغانيه وتظل في ذاكرة التاريخ الذي يشهد له أنه الكينج المتربع على عرش الأغنية بدون اي منازع.

ومع كل عمل جديد يغوص الكينج ويفتش في دواخلنا عن كل ما نحلم به ونفكر فيه، ونطمح له في كل ألوان حياتنا.