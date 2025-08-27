قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: زيارة رئيس الإمارات إلى القاهرة تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة بين البلدين
رابطة الأندية تعلن أفضل 4 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري المصري
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالغدة النكافية

الغدة النكافية
الغدة النكافية

معظم الأورام النكفية حميدة، وليست سرطانية في بعض الأحيان تكون تلك الأورام سرطانيةوتسمى أورام الغدة النكفية الخبيثة أو سرطانات الغدة النكفية.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تسبب أورام الغدة النكفية في معظم الأحيان تورمًا في الوجه أو الفك وتشمل الأعراض الأخرى لها صعوبات في البلع أو شللاً في الوجه.


تشمل العوامل التي تزيد من مخاطر إصابة الأشخاص بأورام الغدة النكفية ما يأتي:

التقدم في العمر

يمكن أن تحدث الأورام النكفية في أي مرحلة عمرية ومع ذلك، فإنها أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنًا.

كبار السن


العلاجات الإشعاعية السابقة

 الأشخاص الذين تلقوا العلاج الإشعاعي لمنطقة الرأس والرقبة في الماضي يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأورام النكفية.


التعرض لمواد ضارة

قد تزيد احتمالية إصابة الأفراد الذين يتعاملون مع مواد معينة بأورام الغدد اللعابية، بما في ذلك أورام الغدة النكفية وتشمل أمثلة الصناعات المرتبطة بزيادة الخطورة تلك التي تنطوي على تصنيع المطاط والنيكل.

الغدة النكافية أورام الغدة النكافية الاكثر عرضة للإصابة أورام الغدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

ترشيحاتنا

حكم جلوس الزوجة أمام أعمامها دون حجاب

ما حكم جلوس الزوجة أمام أعمامها دون حجاب؟.. الإفتاء تجيب

الوسواس القهري

هل الوسواس القهري كان موجوداً في عهد النبي؟ عالم أزهري يجيب

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة

هل يقتصر السجود على التسبيح فقط؟.. الإفتاء: 3 أمور مشروعة

بالصور

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد