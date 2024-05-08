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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

صدى البلد

عرضت قناة العربية مصر، تقريرا بالفيديو تحت عنوان: "نبيل عماد دونجا: الأهلي كلمني وأنا في بيراميدز ووالدي كان نفسه يشوفني في الزمالك".

وجاء في التقرير أن لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا، قال إن النادي الأهلي تواصل معه للانضمام للفريق، لكن والده كان يحب أن ينضم للزمالك.

وأوضح نجم الزمالك، أن هذه المفاوضات كانت منذ ثلاث سنوات، لكن نادي الزمالك فريق كبير، وأي لاعب يتمنى الانضمام للزمالك.


وأشار إلى أن أمير توفيق هو من تحدث معه، بشأن الانضمام للأهلي، وأنه أبلغه أن المفاوضات تكون من خلال النادي الذي يلعب فيه في هذا التوقيت وهو بيراميدز. 

وتأثر على الهواء وكاد أن يبكي، وقال: "والدي قبل الوفاة كان يحلم بانضمامي للزمالك، لأن كان مشجع زملكاوي".
 

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نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

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