أعلنت السلطات الإسرائيلية في بئر السبع عن توقف العمل في مستشفى سوروكا باستثناء حالات الطوارئ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الإسعاف الإسرائيلي: 65 إصابة جديدة اليوم

أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل 65 إصابة جديدة اليوم، نتيجة الهجمات الصاروخية التي استهدفت عدة مناطق داخل إسرائيل.

24 قتيلاً و838 مصابًا منذ بداية الحرب

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد ارتفع إجمالي الخسائر البشرية إلى 24 قتيلاً و838 مصابًا، منذ بدء الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية.

إجلاء 5 آلاف شخص من مناطقهم

كما تم إجلاء نحو 5 آلاف شخص من منازلهم، بسبب المخاطر الناجمة عن استمرار القصف وسقوط الصواريخ، وسط تحذيرات من تصعيد أكبر في الساعات المقبلة.