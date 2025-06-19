المواجهة تشتد بين إسرائيل وإيران.. تصعيد صاروخي غير مسبوق منذ بدء القتال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أكثر من 400 صاروخ أُطلقت منذ بداية الحرب بين إسرائيل وإيران، في تصعيد خطير يعكس حجم التوتر العسكري المتصاعد.

الكرملين : إيران لم تطلب أي مساعدات عسكرية من روسيا برلماني: البيان الدولي المشترك من مصر و20 دولة رسالة قوية ضد العدوان على إيران إعلام إسرائيلي: إطلاق أكثر من 400 صاروخ منذ بدء الحرب مع إيران

ووفق التقارير، فإن نحو 40 صاروخًا سقطت في مواقع مختلفة داخل الأراضي الإسرائيلية، ما يثير القلق من اتساع رقعة الضرر والتهديدات على الجبهة الداخلية.

إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية داخل إيران

في تطور نوعي للصراع، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إسقاط مسيرات إسرائيلية في أجواء مدينتي باقرشهر وكهريزك الواقعتين جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.