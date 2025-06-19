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غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية قريبا ..سجل الآن
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية قريبا ..سجل الآن

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للمعلمين قريبا

رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية متاح الآن على موقعها الرسمي. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية من خلال الضغط على https://ejsadmpa.moe.gov.eg/ 

ويتاح رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم حتى الثلاثاء 10 يونيو المقبل.

شروط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 


كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية ، مؤكدة انها تتمثل في :

  • يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات وإتمام التسجيل بنجاح. 
  • يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية. 
  • حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.
  • كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم على المنصة ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى بعد الخروج من المنصة.  
  • الإجابة عن الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم علماً بإن التقييم على المنصة يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشرى ويعتمد على ما قام المتقدم بإدخاله من بيانات.
  • على كل متقدم التأكد من صحة البيانات التي يقوم بإدخالها على الاستمارة وأي بيانات مخالفة عند مراجعتها مع الأوراق الثبوتية تؤدي إلى الاستبعاد فوراً، ولن يكون للمتقدم الحق في الرجوع على الوزارة أو الوحدة بأي حق قانوني. 
  • يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٥.
  • في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من الجهة الرسمية المصدرة للشهادة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.
  • إجادة اللغة الإنجليزية لوظائف الإدارة المدرسية وللمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG  إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك، علماً بإن المقابلة الشخصية للإدارة المدرسية ولهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.
  • إثبات الخبرات التعليمية والتربوية أمر أساسي عند المقابلة الشخصية بالنسبة للإدارة المدرسية وبالنسبة للمعلمين لابد من وجود خبرة بالعمل داخل الفصول الدراسية بشكل مثبت.

المستندات المطلوبة عند التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية

  • بطاقة الرقم القومي السارية لمدة 6 أشهر
  • أصل شهادة التخرج
  • أصل شهادة الدراسات العليا إن وجدت
  • أصل الدبلوم التربوي إن وجد
  • أصل أي شهادات علمية أخرى في مجال التخصص إن وجدت
  • شهادات الخبرة محلية أو دولية  إن وجدت
  • شهادات حضور مؤتمرات علمية في مجال التخصص إن وجد
  • صحيفة الحالة الجنائية مقدمة لشركة “إيميرالد للتطوير التعليمى” لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.
  • بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه ] اسم الجهه – عنوانها – شخص يمكن الرجوع اليه موضحا ( اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الاليكتروني)
  • نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها
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