غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية قريبا ..سجل الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للمعلمين قريبا

رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية متاح الآن على موقعها الرسمي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية من خلال الضغط على https://ejsadmpa.moe.gov.eg/

ويتاح رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم حتى الثلاثاء 10 يونيو المقبل.

شروط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية ، مؤكدة انها تتمثل في :

يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات وإتمام التسجيل بنجاح.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.

كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم على المنصة ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى بعد الخروج من المنصة.

الإجابة عن الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم علماً بإن التقييم على المنصة يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشرى ويعتمد على ما قام المتقدم بإدخاله من بيانات.

على كل متقدم التأكد من صحة البيانات التي يقوم بإدخالها على الاستمارة وأي بيانات مخالفة عند مراجعتها مع الأوراق الثبوتية تؤدي إلى الاستبعاد فوراً، ولن يكون للمتقدم الحق في الرجوع على الوزارة أو الوحدة بأي حق قانوني.

يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٥.

في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من الجهة الرسمية المصدرة للشهادة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.

إجادة اللغة الإنجليزية لوظائف الإدارة المدرسية وللمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك، علماً بإن المقابلة الشخصية للإدارة المدرسية ولهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.

إثبات الخبرات التعليمية والتربوية أمر أساسي عند المقابلة الشخصية بالنسبة للإدارة المدرسية وبالنسبة للمعلمين لابد من وجود خبرة بالعمل داخل الفصول الدراسية بشكل مثبت.

المستندات المطلوبة عند التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية