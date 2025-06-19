أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 50.50 جنيه.

سعر البيع: 50.60 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 32.66 جنيه.

سعر البيع: 32.95 جنيه.



وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 36.88 جنيه.

سعر البيع: 37.07 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 57.94 جنيه.

سعر البيع: 58.30 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية رسميا في مصر اليوم الخميس السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 67.78 جنيه.

سعر البيع: 68.18 جنيه.



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 61.73 جنيه.

سعر البيع: 62.05 جنيه.