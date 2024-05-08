ناقد رياضي يعلق علي هزيمة الاتحاد السكندري من الأهلي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على هزيمة الاتحاد السكندري أمام الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت :"بعد هزيمة الاتحاد السكندري أمام الأهلي اليوم ، يفقد الاتحاد فرصته في المشاركة في كأس الكونفيدرالية، ويضمن فريق المصري البورسعيدي المشاركة في كأس الكونفيدرالية الموسم المقبل وذلك في حال إقامة البطولة وعدم إلغائها (لم يعلن الكاف قراره النهائي بشأن البطولة حتى الآن) ، حيث سيتم ترشيح الفرق طبقا لترتيب الدور الأول

المصري وإنبي أنهيا الدور الأول برصيد 28 نقطة ، والاتحاد أنهى الدور الأول اليوم بـ27 نقطة فقط، والمصري يتفوق على إنبي في المواجهات المباشرة ولذلك ضمن المركز الرابع على أقل تقدير.

اللايحة بتقول المواجهات المباشرة مش فارق الأهداف ، المصري هو اللي هيشارك في الكونفيدرالية مش إنبي.

نقاط فرق الصدارة في الدور الأول :

- بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة (يتبقى له مباراتين) "يحتاج نقطتين فقط لضمان المشاركة في دوري الأبطال"

- الأهلي 24 نقطة من 12 مباراة (يتبقى له 5 مباريات)

- الزمالك 21 نقطة من 13 مباراة (يتبقى له 4 مباريات)

- المصري 28 نقطة من 17 مباراة (أنهى مبارياته)

- إنبي 28 نقطة من 17 مباراة (أنهى مبارياته)

- الاتحاد 27 نقطة من 17 مباراة (أنهى مبارياته)

الأهلي وبيراميدز الأقرب للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا ، والمصري تأكدت مشاركته في كأس الكونفيدرالية والزمالك الأقرب لمرافقته في البطولة".