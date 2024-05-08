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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيناريو العشري.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي برباعية أمام الاتحاد

الفنان نبيل الحلفاوي
الفنان نبيل الحلفاوي

‏علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وكتب عبر أكس: “‏إيه الأهداف الحلوة غير المتوقعة دي؟ ‏سيناريو العشري كان الخروج صفر صفر  في الشوط الأول. لكن الأهلي كان في برج إبداعه. ‏كافئ رضا بقى يا كولر وانقله شمال. ‏وشكرا لعمر اللي عمال يباصي من شماله ليمينه كل ما ينوي على لعبة حلوة”.

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مباراة الأهلي والاتحاد

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

الأهلى الاتحاد السكندري نبيل الحلفاوي العشري ستاد القاهرة الدولي

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