رئيس رابطة الأندية يكشف موعد انتهاء الدوري الممتاز

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الاندية موعد انتهاء الدوري الممتاز.

وقال خلال تصريحات صحفية: “الدوري سينتهي ١٥ اغسطس المقبل”.

رباعية الأهلي في الاتحاد

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف للاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".