أهمها تجنيد المساجين.. البرمان الأوكراني يقر عدد من مشاريع القوانين

أعلن برلمانيون أوكرانيون، اليوم الأربعاء،عن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون يسمح بتجنيد مساجين.

وصوت مجلس الرادا "البرلمان الأوكراني" لتأييد مشروعي قانونين لتمديد "حالة الحرب" والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما أخرى، حسبما أكد عدد من النواب.

وسبق أن أحال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين مشروعي القانونين إلى البرلمان واللذين سيتم بموجبهما تمديد "حالة الحرب" والتعبئة العامة اعتبارا من 14 مايو لمدة 90 يوما.

وأعلنت "حالة الحرب" والتعبئة العامة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 وتم تمديدها 10 مرات مذاك.

وهذه المرة يأتي تمديد القانونين بعد أن وقع زيلينسكي في 16 أبريل، على قانون جديد مثير للجدل بشأن تشديد التعبئة، مما سيتيح تجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش. ويصبح قانون التعبئة الجديد ساري المفعول في 18 مايو.