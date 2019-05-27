شريف عبد الفضيل يهنئ إدارة الزمالك بالكونفدرالية

هنأ شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق، نادي الزمالك بعد تتويجه بطلا للكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .



وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر" قائلا: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"مبروك لنادي الزمالك جماهير ولاعبين ومجلس إدارة مبروك لمصر".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.



