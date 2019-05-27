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رياضة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:22 ص
مشجعو الزمالك في
مشجعو الزمالك في برج العرب
ريهام بكير
حرص ، رئيس الزمالك ، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الافريقية ، بالفوز على نهضة بركان المغربي ، بالاحتفال مع الجماهير .

وأكد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية ، ان اعداد الجماهير المتواجدة في برج العرب لمؤازرة الفريق لم تحدث في تاريخ مباريات الاهلي السابقة .

واضاف أن فريقه سينافس على لقبى الدورى والكأس خلال هذا الموسم بعد الحصول على لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء.

ونجح فريق الزمالك في العودة إلى منصات التتويج على المستوى الأفريقي بعد غياب 16 عامًا من خلال الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي .

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