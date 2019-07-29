23 مليون جنيه إجمالي تنفيذ مشروعات خدمية بتلا

أعلن المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة تلا، بمحافظة المنوفية، عن بدء عمليات الطرح لتنفيذ مجموعة من المشروعات لخدمة مركز مدينة تلا بإجمالي مبلغ 23 مليون جنيه.



وأَضاف، أن المشروعات تتضمن 3 مليون و250 الف جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وشبكات جديدة ، و5 مليون و600 الف جنيه لرصف 17 شارع ببلاط الانترلوك، و 3 مليون و226 الف و284 جنيه لتطوير وصيانة مستشفي تلا العام والعيادة الشاملة، و11 مليون و138 الف و41 جنيه لصيانة 5 مدارس .



وقد أوضح رئيس مركز ومدينة تلا أنه تم البدء في تنفيذ الاجراءات الفعلية لمنحة بنك الاستثمار الاوروبي عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال توقيع البروتوكول الخاص بالمنحة وبدء عمليات الطرح لهذه المشروعات .