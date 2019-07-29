سفر حجاح القرعة في بني سويف..والمحافظ يشدد على متابعتهم

كلف المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مسؤولي التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الرعاية والراحة الكاملة وتذليل كافة العقبات والمشاكل التي قد تواجه حجاج قرعة الجمعيات الأهلية المقرر سفرهم مساء اليوم لأداء مناسك فريضة الحج لعام 1440 هجرية .



كما شدد المحافظ على أهمية وضرورة متابعة قيام اللجنة المشرفة على بعثة حج الجمعيات بالمحافظة بدورها في تذليل العقبات أمام الحجاج وتيسير أداء المناسك ومواجهة أية ظروف طارئة، بالإضافة إلى التوعية الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.



وقام الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ "تنفيذا لتكليفات المحافظ "بتوديع حجاج قرعة الجمعيات المسافرين، والاطمئنان على توافر كافة الترتيبات اللازمة لسفرهم بخير وسلام ،حيث غادر الحجاج "مساء اليوم" من الاستاد الرياضي بمدينة بني سويف، وكان في وداع الحجاج الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف فضلا عن أهالي وذوي الحجاج



ومن جانبه أكد وكيل وزارة التضامن أن سيتم تنفيذ تعليمات المحافظ بالمتابعة على مدار الساعة لأخبارهم بداية من موعد ذهابهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله من خلال اللجنة المشرفة على أعمال الحج، واطلاع المحافظ بشكل متتابع على أحوالهم.



كما أشار وكيل الوزارة إلى أن اجمالى عدد حجاج الجمعيات المسافرين اليوم 326 حاجًا وحاجًة من مراكز المحافظة ، مؤكدا أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها للمسافرين بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة للحجاج وحصولهم على التطعيمات وعمل بصمة للعين وتسليمهم ملابس الحج من الوزارة ، كما تم عقد ندوات توعوية لهم بمسجد على بن أبي طالب بالتنسيق مع الأوقاف قبل سفرهم.



وأضاف وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ تم نقل الحجاج اليوم من الاستاد الرياضي إلى مطار القاهرة على فوجين تحت إشراف 7 مشرفين بواقع مشرف واحد لكل 45 حاج ،بواسطة أتوبيسات مكيفة تسهيلًا عليهم للوصول في المواعيد المحددة تجنبا لحدوث أي تأخير في سفرهم للأراضي المقدسة لأداء الفريضة.