المنيا يخوض تجربة ودية جديدة استعدادا للممتاز "ب"

يخوض فريق نادي المنيا بقيادة سمير كمونة، مباراة ودية أمام فريق أسمنت أسيوط، ضمن وديات الفريق استعدادا للممتاز "ب".

ومن المقرر أن تلعب تلك المباراة الودية على ملعب أسمنت أسيوط، عصر غدا الأربعاء، ضمن سلسلة وديات الفريق المنياوي للاستعداد للموسم الجديد.



ويسعى سمير كمونة مدرب المنيا لتجربة عدد كبير من اللاعبين للوقوف على مستواهم خاصة فى ظل رغبته للاستغناء عن بعض اللاعبين خلال تلك الفترة.



وقد لعب الفريق ثلاث وديات خلال الأيام الماضية، حقق الفوز على فريق الشباب بالنادي فى وديتين وتعادل مع القوصية، ويطمح لتقديم مباراة قوية ضد أسمنت أسيوط غدا.