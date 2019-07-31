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رياضة

بني سويف يواجه أسمنت حلوان ودياً.. غداً

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:59 ص
صدى البلد
كتب مالك خالد
استقر الجهاز الفني لنادى بني سويف بقيادة حسن موسي، على خوض مباراة ودية جديدة ضمن تحضيراته للممتاز ب.

واتفق الجهاز الفنى لنادي بني سويف على خوض مباراة ودية أمام فريق اسمنت حلوان، غدا الخميس، على ملعب الأسيوطي سبورت، وذلك ضمن تجهيزات الفريق للموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفنى لنادى بني سويف لتجهيز لاعبيه خلال الموسم الجديد، من أجل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ولعب الفريق بعض الوديات ضمن تحضيراته للممتاز ب، حيث خسر من 6 أكتوبر والترسانة، وفاز علي مركز شباب أطواب ونادي مصر.

ويخوض فريق بني سويف حاليا معسكرا مغلقا بالأسيوطي، ضمن المرحلة الثانية من استعدادات الممتاز ب.

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