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فن

تامر حسني يحيي حفل عيد الأضحى في سلطنة عُمان.. 15 أغسطس

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:55 م
تامر حسني
تامر حسني
سعيد فراج
أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، عن استعداده لإحياء حفل غنائي في سلطنة عُمان، يوم 15 أغسطس المُقبل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ونشر تامر حسني صورة لـ بوستر الحفل، وعلق قائلًا: «انتظروني إن شاء الله يوم ١٥ أغسطس في مهرجان صلالة السياحي علي مسرح المروج - سلطنة عُمان .. الحفل من تنظيم شركة اوغاريت».

من جهة أخرى، انتهى تامر حسني من تصوير دوره في فيلم "كل سنة وأنت طيب " للمؤلف محمد عبد المعطي حيث من المقرر أن يطرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

الفيلم يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد المارق.

وتعاون تامر حسني، ومي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى" ومسلسل "آدم" وآخر أعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والذى لم يحقق نجاحا في رمضان الماضي.

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