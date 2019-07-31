قومي المرأة يختتم حملة طرق الأبواب في كفر الشيخ.. صور

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، فعاليات حملة طرق الأبواب والتي استمرت على مدار 3 أيام على مستوى قرى ومدن المحافظة، في إطار جهود حملة "احميها من الختان " التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.





وخلال اليوم الأخير، زار فرع المجلس تحت إشراف الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس قري محلة موسي ومحلة القصب والحمرا وصندلا والطايفة وإسحاقة والشمارقة وأبوطبل والقرضا ومسير بمركز كفرالشيخ ومدينة مطوبس وقرية كوم البحرى وقرية منية المرشد والجزيرة الخضراء وبرمبال بمركز مطوبس والتى استهدفت 29589 سيدة ورجلًا وطفلًا .





وعلى هامش الحملة، عُقدت ندوة بالتعاون مع مجلس مدينة كفر الشيخ حول مناهضة ختان الإناث، بقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة و حاضر فيها الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والدكتورة سماح جاد مدير إدارة المستشفيات وعضو فرع المجلس و منال مصطفي، و منى فضل، واعظات بالأزهر الشريف و هبة إبراهيم محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس.



