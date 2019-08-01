سهلة ومفيدة.. طريقة عمل طاجن المكرونة بالمشروم و الفلفل

المكرونة من اكثر الاطباق التي يفضلها الكثير والتي تحضر بطرق مختلفة ولذلك يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل طاجن المكرونة بالمشروم و الفلفل للشيف سلمي فاروق.



المقادير

1 كيس مكرونة مسلوقة

شرائح مشروم

فلفل الوان مقطع

1 علبة شوربة طماطم

1 علبة صوص طماطم

1/2 كوب جبن شيدر مبشور

ملح

فلفل اسود مطحون



طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي المشروم و الفلفل الألوان و الملح و الفلفل في مقلاة على نار متوسطة و قلبي لمدة من 5-7 دقيقة.

اضيفي شوربة الطماطم و صوص الطماطم الى المشروم و قلبي ثم ضعي المكرونة على المزيج و قلبي.

ضعي مزيج المكرونة و المشروم في صينية قابلة للإستخدام في الفرن.

ضعي الجبن الشيدر على الوجه و وزعيها عليها بالكامل.

ضعي الصينية في الفرن لمدة من 10-15 دقيقة.

قدمي طاجن المكرونة بالمشروم و الفلفل مع السلطة الخضراء.