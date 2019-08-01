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مرأة

سهلة ومفيدة.. طريقة عمل طاجن المكرونة بالمشروم و الفلفل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:33 م
صدى البلد
ريهام قدري
المكرونة من اكثر الاطباق التي يفضلها الكثير والتي تحضر بطرق مختلفة ولذلك يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل طاجن المكرونة بالمشروم و الفلفل للشيف سلمي فاروق.

المقادير
1 كيس مكرونة مسلوقة
شرائح مشروم
فلفل الوان مقطع
1 علبة شوربة طماطم
1 علبة صوص طماطم
1/2 كوب جبن شيدر مبشور
ملح
فلفل اسود مطحون

طريقة التحضير
سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
ضعي المشروم و الفلفل الألوان و الملح و الفلفل في مقلاة على نار متوسطة و قلبي لمدة من 5-7 دقيقة.
اضيفي شوربة الطماطم و صوص الطماطم الى المشروم و قلبي ثم ضعي المكرونة على المزيج و قلبي.
ضعي مزيج المكرونة و المشروم في صينية قابلة للإستخدام في الفرن.
ضعي الجبن الشيدر على الوجه و وزعيها عليها بالكامل.
ضعي الصينية في الفرن لمدة من 10-15 دقيقة.
قدمي طاجن المكرونة بالمشروم و الفلفل مع السلطة الخضراء.

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